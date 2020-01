IBANEZ: "La Roma ha tutto ciò che volevo. Sono troppo felice"

ROMA TV - Roger Ibanez, nuovo acquisto della Roma, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore giallorosso ai microfoni del canale televisivo ufficiale del club. Queste le parole del difensore brasiliano - fortemente voluto da Fonseca - dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto:

Per me è una cosa stupenda, sono troppo contento di essere qui. La Roma ha tutto quello che io volevo: il nome, una squadra grandissima, penso che mi troverò bene qui. E' stato un anno in cui ho fatto esperienza, sono migliorato molto perchè in Italia si lavora molto sulla difesa. Adesso sto molto bene per giocare nella Roma

Le tue caratteristiche?

Sono veloce, ho tecnica. Salto in alto, sono forte di testa. Ora però devo giocare per farvelo vedere. Prima di fare il difensore ho giocato da centrocampista

Hai parlato con Fonseca?

Si, mi ha fatto complimenti che mi sono piaciuti e mi ha convinto a venire a Roma

Il derby?

L'ho visto, la squadra mi sembra molto tecnica. Mi piace il sistema di gioco con la palla sempre tra i piedi

Obiettivi?

Giocare, ma prima devo lavorare tanto e conoscere i compagni. Devo prima lavorare e poi giocare