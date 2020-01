Calciomercato Roma: ancora giovani sul taccuino. Ronaldo Vieira e Boga monitorati per l'estate

ESCLUSIVA LR24 - Continua la ricerca di profili giovani, come sottolineato ieri anche dal d.s. Petrachi prima del derby. E dopo gli acquisti praticamente ufficiali di Ibanez, Villar e Perez (tutti del '98) anche in ottica futura lo scouting giallorosso continua l'opera di monitoraggio. Ieri al Ferraris di Genova la Roma era presente per visionare una volta di più da vicino Ronaldo Vieira, altro classe '98, energico centrocampista blucerchiato, guineano con doppio passaporto portoghese e inglese (ha giocato con l'Under 21 inglese), e Jeremie Boga, sgusciante ala del Sassuolo classe 1997, francese, di scuola Chelsea. Entrambi giovani ma con sulle spalle circa 100 presenze nei vari club in cui hanno militato: Viera con Leeds e Sampdoria, mentre Boga con Rennes, Granada, Birmingham e Sassuolo.

MDR