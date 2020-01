Calciomercato Roma: accordo raggiunto per Perez. Domani il giocatore sarà nella capitale

Nell'ultima settimana, il mercato della Roma è pronto a decollare: dopo l'arrivo di Ibanez, quello imminente di Villar, è pronto a sbarcare nella capitale anche Carles Perez, esterno offensivo di proprietà del Barcellona che sostituirà, almeno numericamente, Zaniolo.

12.40 - L'emittente radiofonica spagnola sgombra il campo dai dubbi: Carles Perez e la Roma hanno raggiunto un accordo e domani l'attaccante esterno volerà in Italia per svolgere le visite mediche e mettersi a disposizione da subito. Affare da circa 13 milioni complessivi.

Ya hay acuerdo de Carles Pérez con la Roma. El jugador viaja mañana a Italia para firmar el contrato y esperan que pueda debutar en liga ya este fin de semana. El precio rondará los 13 M € — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 27, 2020

12.25 - Accordo ormai trovato quello tra il Barcellona e la Roma per il trasferimento di Carles Perez in giallorosso: la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 12-13 milioni complessivi. Secondo quanto riportato dal portale del quotidiano sportivo, nella giornata di oggi l'attaccante esterno darà la sua risposta definitiva al club blaugrana in merito al suo futuro. Nei giorni scorsi l'agente del calciatore ha trattato proprio con la dirigenza giallorossa per trovare un'intesa sull'ingaggio. A convincere Perez ed il suo entourage sarebbe stata la possibilità di giocare le coppe.

Lo spagnolo sarebbe inoltre convinto a passare in giallorosso nonostante l'interesse manifestato da Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Siviglia ed Atalanta, e vorrebbe chiudere la questione senza ridursi all'ultimo giorno di mercato.

