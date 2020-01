Calciomercato Roma, trovato l'accordo con il Barcellona per Carles Perez: prestito con obbligo di riscatto

La Roma continua a muoversi sul mercato in cerca di giocatori per rinforzare la rosa di Fonseca. Per sostituire Nicolò Zaniolo, che resterà fuori per infortunio fino alla fine dell'anno, Petrachi ha deciso di puntare su Carles Perez, esterno di proprietà del Barcellona. In queste ore sembra che sia sia trovato l'accordo definitivo tra i due club e per l'ingaggio del giocatore. Si tratta di prestito con obbligo di riscatto, con una cifra che si aggira intorno ai 12-13 milioni. Inoltre sarebbe stato trovato l'accord con l'agente del calciatore, che è atteso nei prossimi giorni nella Capitale.

(gianlucadimarzio.com)

