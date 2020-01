Instagram, il saluto dei tifosi dell'Elche a Villar: "Ti auguriamo il meglio". Il centrocampista: "Grazie a voi" (FOTO)

E' ormai tutto fatto per il trasferimento di Gonzalo Villar dall'Elche alla Roma: il diritto di opzione sul calciatore non è stato esercitato dal Valencia, inerzia che ha dato così il via libera al club giallorosso di chiudere per lo spagnolo classe '98. Un tifoso dell'Elche ha deciso di salutare Villar con un post pubblicato a nome di tutti i sostenitori: "Semplicemente grazie!!! Ci sarebbero molte parole per descrivere quello che hai fatto per questa squadra, ti auguriamo il meglio nel tuo nuovo club. Grazie anche per le foto e per l'autografo sugli adesivi personalizzati, sarà un gran ricordo. A presto, crack!"

Non tarda ad arrivare la risposta del centrocampista: "Grazie a te, crack!"