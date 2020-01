Calciomercato Roma, AG. PASTORE a LR24.IT: "Nessuna novità, Javier rimane un giocatore della Roma"

ESCLUSIVA LR24.IT - Javier Pastore non lascerà la Roma durante il mercato di gennaio. L'argentino è rientrato in campo in una gara ufficiale durante il derby di domenica scorsa, dopo un lungo infortunio per un edema osseo all'anca che lo ha costretto a rimanere fuori dal campo da metà novembre. Il contratto del Flaco scade nel 2023 e l'elevato ingaggio - 4 milioni netti - rende difficile l'ipotesi di un trasferimento durante l'attuale sessione di mercato. A conferma della permanenza del giocatore nella Capitale arrivano anche le parole di Marcelo Simonian, agente del giocatore, che contattato dalla redazione de LAROMA24.IT, ha dichiarato: “Non ci sono novità, non è cambiato nulla nelle ultime settimane. Javier è e rimane un giocatore della Roma”

