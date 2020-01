Diawara, è lesione al menisco. La Roma presenta "Easy Mobility" per i tifosi. Calvarese arbitrerà il derby

All'indomani della sconfitta con la Juventus in Coppa Italia la Roma perde anche Amadou Diawara. Il centrocampista si è recato a Villa Stuart nella mattinata per gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al menisco del ginocchio sinistro per il guineano. Per la sfida di domenica contro la Lazio è staro designato Calvarese come arbitro. Il direttore di gara rappresenta un vero e proprio tabù per i giallorossi che con lui non vincono da oltre un anno e mezzo.

Infine, l'assenza di Diawara ha creato una vera e propria necessità per Fonseca che ora chiede al mercato un centrocampista per rimpiazzare l'ex Napoli. Il primo nome sul taccuino di Petrachi è quello di Mandragora, in forza all'Udinese.

