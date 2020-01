DA VILLA STUART EMANUELE ZOTTI - Amadou Diawara, a metà del secondo tempo nella sfida di ieri contro la Juventus, è stato costretto a chiedere il cambio per un problema al ginocchio. All'indomani dei quarti di Coppa Italia, al rientro a Roma, il centrocampista ex Napoli è atteso a Villa Stuart per gli esami del caso.

10.35 - Diawara fa il suo ingresso in clinica da un'entrata secondaria. Il centrocampista è arrivato senza stampelle.