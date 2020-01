Tabù Calvarese: con lui la Roma non vince da oltre un anno e mezzo. Ultimo precedente con la Lazio in Supercoppa

Il derby di domenica, in programma alle 18 allo Stadio Olimpico, sarà competenza di Gianpaolo Calvarese, designato come arbitro dell'incontro. La Lazio è la squadra più incontrata dal direttore di gara di Teramo: 21 confronti totali, con l'ultimo in Supercoppa, in stagione la squadra di Inzaghi è stata diretta da Calvarese anche nella vittoria a San Siro sul Milan (1-2) e la sconfitta a domicilio dalla Spal (2-1 per gli uomini di Semplici). In totale: 15 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per la Lazio con Calvarese. Nessun derby nel ruolino di Calvarese.

17, invece, i precedenti della Roma con Calvarese: 9 vittorie, l'ultima però addirittura nell'aprire del 2018 (4-1 all'Olimpico sul Chievo), 3 pareggi (tra cui gli unici due precedenti in stagione con Inter e Genoa al debutto) e 5 sconfitte, la più recente alla 29a giornata della scorsa stagione, quando il Napoli sbancò l'Olimpico 4-1. Tolto il primo ko, alla prima assoluta di Calvarese con la Roma (sconfitta 2-0 a Palermo nel 2012/13), tutte le altre 4 cadute dei giallorossi con l'arbitro ingegnere sono arrivate all'Olimpico.