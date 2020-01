I VOTI DEGLI ALTRI - Disastro Florenzi, Kluivert "irritante", Kalinic "l'opposto di un centravanti"

LAROMA24.IT - Quando le attenuanti, tante quanto le assenze in casa giallorossa, non bastano. La Roma crolla contro la Juve e saluta la Coppa Italia consegnandosi nel peggiore dei modi ai bianconeri. Stavolta la squadra di Fonseca non funziona, in attacco come in difesa. A dividersi il discutibile primato di peggiore in campo ci sono Florenzi (4,33) e Kalinic (4,33). Sul capitano giallorosso pesano le responsabilità per gli errori in occasione del primo gol, oltre all'occasione sprecata: "Un disastro" (Il Tempo), "Improponibile e scarico" (Il Messaggero), "Sarà stufo di sentirsi dire che è l’anello debole della difesa, ma ancora una volta lo dimostra" (Gazzetta dello Sport). Al croato che aveva l'arduo compito di sostituire Dzeko non va meglio: "Non fa pressing sul portatore, non si libera, non aiuta, insomma il contrario di ciò che si chiede a un centravanti" (Il Messaggero). Pessimo anche l'apporto di Kluivert (4,5): "Irritante, perde tutti i palloni" (Corriere della Sera)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Pau Lopez 5,83

Florenzi 4,33

Mancini 4,58

Smalling 5,83

Kolarov 4,75

Diawara 5,83

Cristante 4,42

Ünder 6

Pellegrini 5,42

Kluivert 4,50

Kalinic 4,33

Santon 5,92

Veretout 5,80

Bruno Peres 5,25

Fonseca 4,83





IL MESSAGGERO

Pau Lopez 5,5

Florenzi 4

Mancini 4

Smalling 5

Kolarov 4

Diawara 5,5

Cristante 4

Ünder 5

Pellegrini 5,5

Kluivert 4,5

Kalinic 4

Santon 6

Veretout 6

Bruno Peres sv

Fonseca 4





CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Florenzi 5

Mancini 5

Smalling 6,5

Kolarov 5,5

Diawara 6

Cristante 4,5

Ünder 6,5

Pellegrini 6

Kluivert 5

Kalinic 4,5

Santon 6

Veretout 6

Bruno Peres sv

Fonseca 5





GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Florenzi 4,5

Mancini 5

Smalling 6,5

Kolarov 5,5

Diawara 6

Cristante 5

Ünder 6

Pellegrini 5

Kluivert 5

Kalinic 5

Santon 6

Veretout 6

Bruno Peres 5,5

Fonseca 5





IL TEMPO

Pau Lopez 6

Florenzi 4

Mancini 4

Smalling 5

Kolarov 4

Diawara 6

Cristante 4

Ünder 6

Pellegrini 4,5

Kluivert 4

Kalinic 4

Santon 6

Veretout 5,5

Bruno Peres 5

Fonseca 5





CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 5

Florenzi 4

Mancini 4,5

Smalling 6

Kolarov 4,5

Diawara 6

Cristante 4

Ünder 5,5

Pellegrini 5

Kluivert 4,5

Kalinic 4

Santon 5,5

Veretout sv

Bruno Peres sv

Fonseca 5





LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6

Florenzi 4,5

Mancini 5

Smalling 6

Kolarov 5

Diawara 5,5

Cristante 5

Ünder 7

Pellegrini 6,5

Kluivert 4

Kalinic 4,5

Santon 6

Veretout 5,5

Bruno Peres sv

Fonseca 5