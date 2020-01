AUSTINI: "Il primo tempo di ieri il punto più basso della stagione" - MELLI: "Fonseca ha sbagliato tutti i big match"

La Roma lascia il primo obiettivo stagionale: all'Allianz Arena la Juventus in un tempo chiude la pratica per il passaggio in semifinale di Coppa Italia. "Non è accettabile che tu vada in casa della Juve e non venda cara la pelle" l'accusa di Antonio Felici. "Il primo tempo di ieri credo sia stato il punto più basso della stagione" aggiunge Alessandro Austini che poi si esprime così sul mercato: "L’unico che prenderei è Bernardeschi".

Roberto Renga riprende le dichiarazioni di Fonseca dopo la partita: "Da dirigente ieri avrei chiamato l'allenatore: perché parla di differenza di qualità? Sei alla Roma, se la qualità è venuta meno, probabilmente è venuto meno anche il gioco".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione.

Tra Kalinic e Dzeko ci sono otto categorie di differenza, Kolarov mi da l’idea di una bella statuina. Fonseca? Le assenze sono gravi ma con tutto il rispetto sei la Roma, non il Chievo. Certi discorsi non sono giusti. Parliamoci chiaro: alcuni giocatori importanti giocano al di sotto delle loro possibilità (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Io non chiedevo alla qualificazione della Roma, ma almeno una prestazione che mettesse in difficoltà la Juve. Adesso si arriva al derby nella maniera peggiore possibile, a cui si aggiunge anche l’infortunio di Diawara. Non è accettabile che tu vada in casa della Juve e non venda cara la pelle (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tutti hanno paura di sbilanciarsi sul derby, ma c’è una grossa differenza tra come Lazio e Roma sono uscite dalla Coppa Italia... Sarà un’altra cosa nel derby? Ti puoi inventare quello che voi, ma i limiti restano. E Fonseca gode di una reputazione eccessiva: se andiamo a vedere ha sbagliato tutte le grandi partite (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non mi sento di rimproverare nulla al mister, nel secondo tempo, con quella squadra, poteva fare solo quei cambi. Oggettivamente la Roma ha avuto le sue chances per buttare dentro il pallone (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In questo momento Kalinic non può giocare a questi livelli. Non so se è un problema di condizione, ma si sta rivelando un acquisto non adatto. Senza Zaniolo e Dzeko la fase offensiva è sterile. Queste partite evidenziano i limiti di certi giocatori. E non parlo solo di Kalinic, ce ne sono 3-4 che contro altre squadre etichettiamo come dei fenomeni… (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ieri sera non mi aspettavo nulla, mi dispiace che la Roma si sia arresa contro la Juve però. I giallorossi ieri sono scesi in campo senza neanche provarci: abbiamo visto una squadra che non sa reagire mai (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il primo tempo di ieri credo sia stato il punto più basso della stagione, dal punto di vista dell’atteggiamento e della personalità. Mai come stavolta credo ci siano zero appigli per essere ottimisti domenica. L’unico che prenderei sul mercato è Bernardeschi (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Senza Dzeko e Zaniolo ne risenti anche dal punto di vista della personalità. Under e Kluivert sono ragazzi come Zaniolo, ma ieri sembravano dei ragazzini impauriti (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non so cosa sta succedendo a Florenzi. Spiace dirlo, ma mi sembra un giocatore perso (STEFANO RAUCCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)