Calciomercato Roma: idea Mandragora per sostituire Diawara

Dopo l'infortunio al menisco nel corso della gara di ieri contro la Juventus, Amadou Diawara rischia un lungo stop. La Roma sta cominciando dunque a guardarsi intorno alla ricerca di un suo sostituto. E come scrive il portale di mercato, l'ultima idea dei giallorossi porta a Rolando Madragora. All’Udinese però non converrebbe cederlo, visto che la Juventus ha un diritto di riscatto sul giocatore al termine di questa stagione e, qualora i friulani dovessero venderlo prima di tale data, dovrebbero dare ai bianconeri il 50% della cifra guadagnata (era stato acquistato per 20 milioni)

