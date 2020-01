Junior Tim Cup, Zappacosta: "Sto lavorando per rientrare, siamo carichi per il derby" (FOTO e VIDEO)

DA VIA GIUSEPPE SIRTORI EMANUELE ZOTTI - Sta lavorando per il suo recupero, Davide Zappacosta, che prima del derby del girone di andata ha subito la rottura del legamento crociato. Tra un allenamento in palestra e l'altro, l' ex Chelsea ha rappresentato la Roma all'iniziativa "Junior Tim Cup", evento organizzato dalla Serie A. Il terzino destro era presente all'Oratorio Santa Silvia in Via Giuseppe Sirtori. Il terzino destro ha risposto ad alcune domande poste dai cronisti presenti. Ecco le sue parole:

Come procede il recupero dell'infortunio e quando sarà l'ingresso in campo?

"Per adesso procede tutto bene. C'è ancora tanto da lavorare, c'è da recuperare massa muscolare, esplosività e condizione. Bisogna ancora lavorare per recuperare cose fondamentali per il rientro, però sono fiducioso e spero di farlo il prima possibile",

L'obiettivo quale è?

"Il mio obiettivo è il rientro e se potessi farlo domani lo farei. Sto lavorando per farlo nel minor tempo possibile".

Qual è l'atmosfera dopo la partita di ieri?

"Perdere contro la Juve ci può stare anche se c'è tanta delusione. Comunque abbiamo voltato pagina come facciamo sempre, sia dopo una sconfitta che dopo una vittoria. Voltiamo pagina e pensiamo alla successiva soprattutto adesso che dobbiamo affrontare un derby".

Ennesimo infortunio quello di Diawara, come sta reagendo la squadra?

"La squadra sta reagendo bene come ogni infortunio che ha affrontato. Sono cose che capitano e stanno capitando spesso, però chiunque si ritrova in mezzo al campo da il suo contributo quindi dobbiamo solo continuare così e stringere i denti"

Vi preoccupa questa situazione o è solo sfortuna?

"Penso che sia legato alla sfortuna perché ci sono molti infortuni non solo a Roma ma anche nelle altre squadre di Europa, è un periodo un po' così e non ci si può fare nulla".

Come vistate preparando per il derby?

"Come ogni altra partita. Sappiamo che la gente di Roma ci tiene molto e comunque, quando c'è questa carica intorno ad un ambiente si riflette anche a noi. È una partita importante per i tifosi ma anche per noi perché ci sono in palio tre punti importanti e vogliano vincerla".