De Rossi dice addio al calcio: "Torno dalla mia famiglia". Totti e il 'like' contro Florenzi: "Mai messo quel 'mi piace', lo stimo molto". Anche il Tottenham su Under

Daniele De Rossi ha detto ufficialmente addio al calcio. Lo ha fatto tramite una conferenza stampa insieme al presidente del Boca Juniors, Ameal. Il centrocampista tornerà dunque in Italia, per stare vicino alla famiglia e per intraprendere un nuovo percorso, sempre nel mondo del calcio, come ha ribadito lui stesso. Intanto, dopo la sconfitta contro il Torino di ieri, Alessandro Florenzi è nuovamente finito nel mirino dei tifosi. In giornata è apparso un commento di un tifoso sotto ad un post della Roma con scritto "vendetelo subito". Al commento ha messo "like" anche Franscesco Totti, che ha poi smentito il tutto, rinnovando la stima nei confronti del numero 24. Mercato: dopo l'Everton, anche il Tottenham si aggiunge alla corsa per Cengiz Under.

