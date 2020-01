De Rossi: l'ex Roma lascia il Boca Juniors e si ritira dal calcio. Nelle prossime ore il ritorno in Italia (VIDEO)

Si interrompe dopo appena 6 mesi l'avventura di Daniele De Rossi nel Boca Juniors e dice addio al calcio giocato. L'ex capitano della Roma, che aveva un contratto con il club argentino fino al giugno 2020, ha lasciato il ritiro degli Xeneizes e nelle prossime ore farà ritorno in Italia. Ancora non è chiaro il motivo di questa improvvisa decisione, ma da quanto si apprende dai media argentini l'ex 16 giallorosso avrebbe fatto tale scelta per problemi personali. La situazione sarà più chiara dopo le parole del presidente Jorge Ameal che interverrà in conferenza stampa alle ore 15 (19 ora italiana).

(Sky Sport)