Tra i nomi più appetiti sul mercato di gennaio c'è Cengiz Under che pare riscuotere diverso interesse in Premier League. Nei giorni scorsi, sul turco è stato registrato l'interesse dell'Everton, che da poco si è affidato a Carlo Ancelotti. Ora, come scrivono oltremanica, c'è anche il Tottenham di Mourinho a pensare al turco già per il mercato di gennaio. La valutazione della Roma dell'attaccante esterno è di 40 milioni di euro.

(express.co.uk)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE