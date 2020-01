Twitter, la Roma celebra De Rossi: "Una carriera fantastica, grazie per gli incredibili ricordi" (VIDEO)

Dopo 6 mesi al Boca Juniors, Daniele De Rossi appende gli scarpini al chiodo e dice addio al calcio giocato. L'ex capitano della Roma tornerà in Italia. E su twitter, non poteva mancare il saluto del club giallorosso, con un video celebrativo e una frase: "Una carriera sportiva fantastica giunge al termine. Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele"

pic.twitter.com/0JqyucZAT6 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2020