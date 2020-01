Instagram, Totti e il 'like' al commento 'Vendete Florenzi' (FOTO)

Chissà se si tratta di una gaffe social o la testimonianza definitiva di una stima già messa in discussione nella conferenza stampa d'addio quando i complimenti a Pellegrini suonarono come una bocciatura per chi attualmente ha ereditato la fascia che fu sua per anni, Alessandro Florenzi. Nei commenti al post Instagram della Roma c'è chi invoca, con carattere maiuscolo, 'VENDETE FLORENZI'. Ancora più rumoroso vedere chi c'è in cima alla lista dei 13 like al commento: proprio Francesco Totti.

