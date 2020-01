AUSTINI: "Giocatori sottotono, troppi complimenti alla Roma" - BALZANI: "Manca un bomber"

La Roma esce sconfitta dalla prima partita del 2020. Gli uomini di Fonseca perdono 2-0 contro il Torino, non disputando una grande gara. "Non c’è niente da fare, Natale è un disastro soprattutto se ti fanno i complimenti. E alla Roma hanno fatto troppi complimenti, ho visto giocatori sottotono" è il commento di Alessandro Austini. "Veretout, Dzeko, Mancini e Pellegrini non sono stati assolutamente all’altezza delle prestazioni viste in precedenza" prosegue Furio Focolari.

In molti però oltre che alla partita pensano anche al mercato, ipotizzando quelli che dovrebbero essere i colpi con cui Petrachi potrebbe rendere la rosa più competitiva. "La Roma deve trovare un altro centravanti. Se non segna Dzeko è un problema e in rosa non ci sono valide alternative al bosniaco" dice Ilario Di Giovambattista.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Credo che il problema di ieri non sia stato la concentrazione ma quello che la Roma è una squadra da 4°-5° posto, che troppo spesso sopravvalutiamo. La Roma ha un grande attaccante, Dzeko, ma non un grande bomber (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri la Roma ieri ha sofferto in maniera impressionante, forse la colpa è della pausa. Veretout, Dzeko, Mancini e Pellegrini non sono stati assolutamente all’altezza delle prestazioni viste in precedenza (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nel primo tempo mancavano ancora 6 secondi alla fischio finale quando Belotti ha segnato, non c’è nulla da recriminare. Le regole bisogna conoscerle, mi meraviglio dei giocatori che hanno protestato (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Al di là dell'arbitro la Roma non ha dimostrato di avere quella sana cattiveria che serve per vincere partite scabrose come quella di ieri. Il mister fa bene a non cercare alibi, perché molti cose ieri non hanno funzionato ma questo non significa per forza che la Roma esce ridimensionata, anche se ieri era un esame che non hai passato (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La reazione della Roma dopo la fine della partita mi è piaciuta. Ne Diawara ne Fonseca hanno dato la colpa all’arbitro per la sconfitta assumendosi le proprie responsabilità , questo atteggiamento mi è piaciuto. Dzeko non può essere l’unico centravanti di questa squadra (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Di Bello non aveva la partita in mano e non ha mai trasmesso l’idea di avere il controllo della partita. Era evidente come aspettasse continuamente l’aiuto di qualcuno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non c’è niente da fare, Natale è un disastro soprattutto se ti fanno i complimenti. E alla Roma hanno fatto troppi complimenti, ho visto giocatori sottotono. L’arbitro ha inciso nell’aumentare il nervosismo nella Roma e in Fonseca (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’arbitraggio ieri non ha aiutato assolutamente la Roma, ma ieri i giallorossi non hanno perso per colpa di Di Bello. Oggi la Lazio, che è costata la metà della Roma, si trova potenzialmente a +7 e questa per me è una distanza inaccettabile. La sconfitta di ieri è molto grave perché significa che la Roma non si è stabilizzata a nessun livello: può vincere con chiunque e poi giocare partite come quella di ieri (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma deve trovare un altro centravanti. Se non segna Dzeko è un problema e in rosa non ci sono valide alternative al bosniaco (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Alla partenza del pallone Edin Dzeko era in fuorigioco. Il calcio di rigore che c'è dopo, che è netto, è in realtà da annullare. Non esiste il calcio di rigore perché Dzeko parte dopo la linea dei difensori. Non mi appello all'arbitro, ma è stato uno dei fattori che hanno portato a questa brutta serata (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)