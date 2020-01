I VOTI DEGLI ALTRI - Mancini "distratto", Florenzi "fuori posizione", Dzeko "surclassato da Belotti"

LAROMA24.IT - Brutta sconfitta all'Olimpico per la Roma. I giallorossi sono usciti sconfitti per 2-0 dalla sfida con il Torino di Mazzarri. Peggiori in campo Mancini (4,71) "forse distratto dal matrimonio natalizio" e Florenzi (4,85) che "sul vantaggio granata si fa trovare fuori posizione". Male anche Dzeko (4,85), troppo impreciso sotto porta "Belotti lo surclassa".

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 5,92

Florenzi 4,85

Mancini 4,71

Smalling 5,5

Kolarov 5,5

Veretout 5,21

Diawara 6

Zaniolo 5,42

Pellegrini 5,57

Perotti 5,92

Dzeko 4,85

Mkhitaryan 5,28

Kalinic 5,21

Ünder NG

Fonseca 5,14

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 5,5

Florenzi 4,5

Mancini 4

Smalling 4,5

Kolarov 5,5

Veretout 5

Diawara 6

Zaniolo 5

Pellegrini 5,5

Perotti 5,5

Dzeko 5

Mkhitaryan 5

Kalinic 5,5

Ünder NG

Fonseca 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Florenzi 5

Mancini 5

Smalling 6,5

Kolarov 5,5

Veretout 6

Diawara 6

Zaniolo 6

Pellegrini 6,5

Perotti 6

Dzeko 5

Mkhitaryan 5

Kalinic 5

Ünder NG

Fonseca 5

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Florenzi 5

Mancini 5

Smalling 5

Kolarov 5,5

Veretout 5

Diawara 5,5

Zaniolo 5,5

Pellegrini 5,5

Perotti 6,5

Dzeko 5

Mkhitaryan 5,5

Kalinic 5

Ünder NG

Fonseca 5

IL TEMPO

Pau Lopez 6,5

Florenzi 4,5

Mancini 4,5

Smalling 5

Kolarov 5,5

Veretout 5

Diawara 6,5

Zaniolo 5

Pellegrini 5

Perotti 5,5

Dzeko 5

Mkhitaryan 5,5

Kalinic 5,5

Ünder NG

Fonseca 5,5

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 6

Florenzi 4

Mancini 4

Smalling 6

Kolarov 5

Veretout 5,5

Diawara 5,5

Zaniolo 5,5

Pellegrini 5

Perotti 6

Dzeko 4

Mkhitaryan 5

Kalinic 5

Ünder NG

Fonseca 5

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 5,5

Florenzi 5

Mancini 5

Smalling 5,5

Kolarov 5,5

Veretout 5

Diawara 6

Zaniolo 5,5

Pellegrini 5,5

Perotti 6

Dzeko 5

Mkhitaryan 5,5

Kalinic 5

Ünder NG

Fonseca 5

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Florenzi 5,5

Mancini 5,5

Smalling 6

Kolarov 6

Veretout 5

Diawara 6,5

Zaniolo 5,5

Pellegrini 6

Perotti 6

Dzeko 5

Mkhitaryan 5,5

Kalinic 5,5

Ünder NG

Fonseca 5,5