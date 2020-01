Arriva la Juventus, Fonseca: "Gara speciale, non possiamo sbagliare. Difesa a 3? È una possibilità". Torna Cristante, ancora out Fazio

È tempo di voltare pagina, mettersi alle spalle la sconfitta inaspettata con il Torino e affrontare con il giusto atteggiamento la Juventus. Quella con i bianconeri non è mai una partita come tutte le altre e lo sa bene Fonseca che in conferenza stampa l'ha definita: "Una partita speciale. Dobbiamo capire che non possiamo sbagliare, serve concentrazione totale, ma la squadra è molto motivata". Domani sera, all'Olimpico, c'è la possibilità di vedere una difesa a tre, ma non sarà a disposizione del tecnico portoghese Fazio, non convocato perché ancora non in perfetta condizione. È tornato invece a disposizione Cristante dopo il distacco del tendine dell'adduttore destro subito lo scorso 20 ottobre.

Roma-Juventus porta con sé anche degli intrecci di mercato: infatti i bianconeri potrebbero inserire Bernardeschi per arrivare a Zaniolo e Pellegrini. Il Galatasaray continua a chiedere in prestito Cetin e vorrebbe anche Juan Jesus che ha rifiutato la destinazione turca. Per il futuro adocchiato il giovane centrocampista del Rieti Cristian Esposito visionato dal vivo dal direttore tecnico De Sanctis durante la gara tra gli amaranto-celesti e il Picerno.

È iniziato con il piede giusto il 2020 della Roma femminile di Betty Bavagnoli che si è imposta sulla Pink Bari per 3-0.

