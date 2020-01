AUSTINI: «Non risolto il problema della mentalità» - ORSI: «La Roma non sfrutta le qualità di Dzeko»

La vigilia di un big match attesissimo. La corazzata Juve fa visita ad una Roma in cerca di rilancio. "Roma migliorata ma che non ha risolto il problema della mentalità", le parole di Alessandro Austini che cita il passaggio della conferenza di mister Fonseca: "Ha fatto capire che le partite che contano sono proprio quelle con le squadre non forti come Inter e Juventus". "La Roma ha tutto per dare fastidio ai bianconeri", secondo Giovanni Parisi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

Mi è sembrato che Fonseca volesse far penare a Sarri che avrebbe giocato con la difesa a tre. Ieri pare che abbia provato questa soluzione. Lui oggi non ha risposto secondo me per mandare in confusione Sarri. Fonseca ha parlato di mentalità e ha fatto capire che le partite che contano sono proprio quelle con le squadre non forti come Inter e Juventus. La Roma non ha risolto questo problema, nonostante sia migliorata (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non è favorita contro la Juventus. Florenzi difficilmente riuscirà a fronteggiare Ronaldo. Sarà una partita tosta difensivamente (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'approccio sarà fondamentale, ma deve essere intelligente e non esasperato e fatto con troppa foga. La Roma ha tutto per dare fastidio e per battere la Juve ma dovrà trovare il giusto equilibrio fra tecnica, tattica e mentalità (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per la Juventus non sarà facile, la Roma gioca in casa e dopo la sconfitta con il Torino non può permettersi di perdere ancora. Viste le difficoltà a segnare iniziare a pensare di cambiare modulo affiancando Zaniolo a Dzeko (FURIO FOCOLARI, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma non sfrutta a pieno le qualità di Dzeko. E’ un errore che faccia lui il regista offensivo, deve fare l’attaccante, si stanca troppo e poi non ha forze per essere lucido sotto porta (FERNANDO ORSI, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma in casa con la Juventus potrebbe addirittura fare il colpaccio, se dovessi fare un pronostico direi 1. Mi preoccupa però il possibile cambio di modulo (SANDRO SABATINI, Radio Radio Mattino Sport & News)

Domani la difesa della Roma non deve assolutamente concedere spazzi alla Juve, bisogna evitare di commettere di nuovo gli errori fatti con il Torino. I giallorossi possono fare una grande partita domani (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattino Sport & News)