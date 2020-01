Tra Pellegrini e Zaniolo spunta Bernardeschi. Roma-Juve, quasi amici

Domani la Roma e la Juventus saranno rivali sul campo nel big match della domenica sera. Fuori dal rettangolo di gioco però le strade dei due club si intrecciano, in particolare per due giocatori giallorossi che Paratici vorrebbe portare a Torino: Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. La squadra bianconera vorrebbe provare a inserire nella trattativa per convincere il club giallorosso Federico Bernardeschi, ex numero dieci della Fiorentina, che nelle gerarchie di Sarri non trova posto e potrebbe partire nelle prossime sessioni di mercato. La Juventus rimane interessata anche al giovane Alessio Riccardi, centrocampista offensivo classe 2001.

(La Stampa)