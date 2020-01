Indiscrezione sull'home kit della As Roma per la stagione 2020/21. La maglia per le gare all'Olimpico dovrebbe essere rosso scura con uno Swoosh bianco, ispirato al fantastico design 1979-80, che combina una base rosso brillante con sfumature di arancione e giallo attorno al colletto e sui polsini delle maniche.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

(footyheadlines.com)