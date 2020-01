ROMA-JUVENTUS: i convocati di Fonseca. Out Fazio e Kluivert, torna Cristante. Ok Spinazzola, prima chiamata per Bruno Peres

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diriamato la lista dei convocati per il match con la Juve. Non sarà a disposizione Federico Fazio, non recupera nemmeno Justin Kluivert. Out gli altri infortunati Mkhitaryan, Santon, Pastore, Antonucci e Zappacosta, torna tra i convocati Bryan Cristante e prima chiamata dal suo ritorno dalla parentesi in Brasile per Bruno Peres. Nell'elenco figura anche Spinazzola.

Questo l'elenco completo:

Pau Lopez

Mirante

Fuzato

Juan Jesus

Smalling

Kolarov

Çetin

Mancini

Florenzi

Spinazzola

Bruno Peres

Cristante

Pellegrini

Perotti

Veretout

Zaniolo

Diawara

Dzeko

Ünder

Kalinic