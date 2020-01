Calciomercato Roma: De Sanctis a Rieti per visionare il 2002 Cristian Esposito

La Roma continua a scandagliare il mercato alla ricerca di giovani talenti. Ieri alcuni osservatori giallorossi erano presenti in Francia per Rennes-Marsiglia, oggi invece Morgan De Sanctis, direttore tecnico giallorosso responsabile della Primavera, dell'Under 18 e dell'Under 17, è stato avvistato, come appreso in esclusiva da LAROMA24.IT, al "Manlio Scopigno" per assistere a Rieti-Picerno, match valido per la 21esima giornata di Serie C che ha visto trionfare gli ospiti di misura.

Osservato speciale dalla Roma è il centrocampista classe 2002 Cristian Esposito, che a soli 17 anni è in pianta stabile nella prima squadra del Rieti.

