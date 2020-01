Calciomercato Roma: osservatori in Francia per Rennes-Marsiglia. Sul taccuino Caleta Car, Kamara e Camavinga

In scena questa sera al Roazhon Park Rennes-Marsiglia, scontro d'alta classifica in Ligue 1. Sugli spalti ad assistere al big match, valido per la 20esima giornata di campionato, sono presenti anche alcuni osservatori giallorossi, come appreso in esclusiva da LAROMA24.IT. Sul taccuino degli scout romanisti spiccano tre nomi: Duje Caleta Car, centrale croato classe '96 di piede sinistro in forza al Marsiglia di Villas-Boas, seguito già dalla Roma ai tempi di Monchi ds; il centrocampista centrale 1999 Boubacar Kamara, sempre del Marsiglia, brevilineo e in vista per le grandi capacità di inserimento e di strappare la sfera di gioco agli avversari; Eduardo Camavinga, centrocampista 2002 del Rennes, uno degli enfant prodige del calcio transalpino, seguito anche dal Milan.

Oltre ai tre, meritevoli di considerazione anche altri giocatori del Rennes: i due centrocampisti Lea Siliki ('96) e Benjamin Bourigeaud ('94), mentre i 2001 Yann Gboho e Lucas Da Cunha, ormai in pianta stabile in prima squadra ed oggi in panchina, sono da tempo sulla bocca della maggior parte degli operatori di mercato.

