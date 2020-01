Calciomercato Roma: Galatasaray su Juan Jesus. Il brasiliano nicchia

ESCLUSIVA LR24.IT (Paolo Rocchetti) - A diversi giorni dall'inizio della sessione invernale di calciomercato la Roma non ha ancora portato a termine nessun acquisto, con Petrachi che starebbe cercando di piazzare qualche esubero per poter regalare a Paulo Fonseca una pedina funzionale al suo progetto tecnico. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT il Galatasaray, dopo aver sondato il terreno per Cetin, nelle ultime ore avrebbe chiesto in prestito ai giallorossi Juan Jesus. Il brasiliano però, al momento, non è intenzionato ad accettare la destinazione. Sul giocatore rimane forte l'interesse della Fiorentina e del Bologna