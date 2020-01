Serie A Femminile, Pink Bari-Roma 0-0: inizia la partita tra le due squadre (LIVE)

LAROMA24.IT - La Roma Femminile torna in campo dopo la lunga sosta del campionato. Le giallorosse hanno chiuso il 2019 con una larga vittoria per 6-0 contro l'Orobica e tornano in campo oggi contro la Pink Bari. La Roma si trova terza in classifica con 21 punti e a sette lunghezze dalla Juventus capolista; la squadra barese invece si trova in decima posizione con solo 8 punti conquistati fino a questo momento.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Sofia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer, Giugliano, Andressa; Bonfantini, Thomas, Serturini.

ALL. Bavagnoli.

Pink Bari: Myllyoja, Capitanelli, Culver, Di Bari, Marrone, Torres, Zammit, Piro, Ketis, Carp, Honkanen.

ALL. Caricola

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

1' - Inizia l'incontro.