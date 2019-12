Vigilia di Fiorentina-Roma: Smalling convocato, out Kluivert. Fonseca: "Domani sarà difficile, serve concentrazione". Per l'acquisizione del club spunta la CVC Capital Partners

La Roma è arrivata a Firenze in vista della partita di domani sera contro la Fiorentina. Oggi nell'allenamento di rifinitura buone notizie per il tecnico sono arrivate da Smalling, che si è allenato in gruppo ed è partito con la squadra. Discorso diverso per Kluiver che come confermato da Fonseca in conferenza stampa: "Non è pronto, meglio non rischiare".

Sul fronte societario intanto si parla di una cessione da parte di Pallotta in stand by. Si sarebbe fatto avanti un altro pretendente, ossia la CVC Capital Partners, società con sede a Londra e gestita da Steve Koltès, Donald Mckenzie e Rolly van Rappard.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - CESSIONE DEL CLUB IN STAND BY: FRIEDKIN FRENA, SPUNTA CVC

GASPORT - ROMA, PINAMONTI COME VICE-DZEKO? MIRINO SU MIRINO

CVC CAPITAL PARTNERS: CHI È IL FONDO ALTERNATIVO A FRIEKIN GROUP

ORSATO: 2 PRECEDENTI CON ROMA E FIORENTINA, ENTRAMBI FINITI 2-1 PER I GIALLOROSSI. CON LUI I VIOLA NON VINCONO AL FRANCHI DA OLTRE 7 ANNI

TRIGORIA: SMALLING IN GRUPPO. SESSIONE VIDEO E TATTICA IN CAMPO NELLA SEDUTA MATTUTINA

CONFERENZA STAMPA, FONSECA: "SMALLING STA BENE, È UN OPZIONE PER DOMANI. KLUIVERT NON È PRONTO. FLORENZI? NON ABBIAMO PARLATO DELLA NAZIONALE"

FLORENZI ... A VIOLA

FIORENTINA: RIFINITURA AL FRANCHI. OUT CHIESA

LA SFIDA NELLA SFIDA: VERETOUT VS CASTROVILLI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E RUMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24