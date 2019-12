Alla vigilia di Fiorentina-Roma, arriva la notizia più attesa: Smalling si allena in gruppo e in questo modo crescono sensibilmente le possibilità di vederlo in campo domani al 'Franchi'. La seduta mattutina è stata anticipata da una sessione video, seguita da un'attivazione con giri di campo ed esercizi su rapidità e cambi di direzione prima della parte tattica.

Lavoro a parte per Davide Santon, oltre che per gli infortunati Zappacosta, Cristante, Mirante e Pastore.