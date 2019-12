Orsato: 2 precedenti con Roma e Fiorentina, entrambi finiti 2-1 per i giallorossi. Con lui i viola non vincono al 'Franchi' da oltre 7 anni

Domani alle 20:45 la Roma affronterà allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina. Arbitro della gara sarà Daniele Orsato che, con 13 anni di attività in Serie A, ha diretto la Roma in 30 occasioni: 11 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte il bilancio totale.

Tra questi, c'è anche un Fiorentina-Roma del 25 ottobre 2015. In quell'occasione i giallorossi si sono imposti per 2-1 finendo però la partita in dieci, a causa della doppia ammonizione di Salah. Un altro precedente, sempre contro la viola, risale al dicembre del 2013, quando all'Olimpico l'allora squadra di Garcia si impose con lo stesso risultato. Anche in quel caso, però, la Roma fu costretta in inferiorità numerica per l'espulsione, ancora per doppio giallo, di Pjanic. In stagione, Orsato ha arbitrato la Roma nella sfida contro il Milan vinta per 2-1 lo scorso 27 ottobre.

34, invece, le gare arbitrate da Orsato con la Fiorentina: 9 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte addirittura. L'unico confronto stagionale è stato il 2-2 a Bergamo contro l'Atalanta di fine settembre. Al 'Franchi', Orsato non porta particolari soddisfazioni alla Fiorentina che con lui in casa non vince addirittura da oltre 7 anni: 1-0 al Bologna nell'ottobre del 2012.

LR24