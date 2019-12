Fiorentina: rifinitura al Franchi. Out Chiesa

La Fiorentina di Vincenzo Montella è scesa in campo per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro la Roma. La squadra Viola ha scelto come campo per la rifinitura quello dello stadio Artemio Franchi. Brutta notizia però per il tecnico che a quanto pare non potrà contare su Federico Chiesa, che lui sperava di recuperare in vista di domani sera ma che non è presente in campo insieme ai suoi compagni di squadra. Si aspetta l'ufficialità con le convocazioni ufficiali della Fiorentina.

(firenzeviola.it)