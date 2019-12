CVC Capital Partners: il fondo alternativo a Friedkin Group

LAROMA24.IT (Valerio Bertolelli) - Nelle menti di tutti i tifosi romanisti in quest'ultimo mese c'è un solo nome: Dan Friedkin. Il magnate texano, Ceo dei distributori Toyota degli Stati del Golfo, è interessato alla Roma e ha intavolato una trattativa con James Pallotta per diventare azionista maggiore della società per prenderne il controllo. In questi giorni però, fra i due sembra essere calato il gelo a causa del rallentamento delle trattative e Friedkin è seccato per questo. Il miliardario Made in Texas non è intenzionato ad abbandonare l'affare, ma, tra i nomi degli interessati alla Roma, spunta già una valida alternativa: CVC Capital Partners.

Fondata nel 1981 da un braccio del colosso bancario americano Citicorp, la CVC è una società privata con sede a Londra gestita da Steve Koltès, Donald Mckenzie e Rolly van Rappard. Con 24 uffici sparsi in tutto il mondo, gestisce degli assets 80.5 miliardi di dollari e 134.5 miliardi di fondi commissionati. La società vanta più di 300 investitori provenienti da tutto il mondo e alcuni di questi sono ex poliziotti o insegnanti che hanno affidato al gruppo le loro pensioni come investimenti. Secondo Private Equity International è la decima società al mondo per investimenti in questo campo. Fra i partner europei della società ci sono il Gruppo Sisal, Formula One Group, Samsonite, Seat Pagine Gialle e l'azienda farmaceutica italiana Recordati.

La CVC Partner è specializzata in private equity che consiste nel rilevare le quote da una società acquisendole da terzi o creandone nuove con un'iniezione di capitale. Quando gli operatori del gruppo individuano un buon affare lo propongono, dopo una due diligence, agli investitori che sottoscrivono pro-quota la cifra.

La Roma rientra a pieno diritto negli obiettivi della società che parte dallo gestire start-up senza fatturato fino a gestire società medio/grandi dove il management assume un ruolo di imprenditore rilevando assieme ad un fondo di private equity l'azienda.