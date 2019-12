Roma, Pinamonti come vice-Dzeko? Mirino su Medina

Gaetano Castrovilli è l’obiettivo su cui la Roma sta lavorando per l'anno prossimo, ma intanto il d.s. Petrachi in questi giorni sta ragionando su tutta una serie di altre piste. Riguardo la difesa, la Roma sta provando a piazzare altrove Juan Jesus. Il Bologna è interessato, come un paio di club in Spagna. Come possibile sostituto di Florenzi spunta il nome di Simone Iacoponi, 32enne difensore del Parma e si sta monitorando Facundo Medina, difensore argentino di 20 anni in forza al Talleres, dove gioca sia al centro della difesa che a sinistra, come terzino.

Qualcosa potrebbe cambiare anche davanti: a gennaio è possibile la partenza di Nikola Kalinic (in pole la Fiorentina, ma anche il Genoa ha preso informazioni). Piace molto Andrea Pinamonti. Il centravanti trentino è tecnicamente ancora dell’Inter (dove è cresciuto), in prestito al Genoa con obbligo di riscatto a giugno prossimo a 18 milioni di euro. Petrachi sta cercando di capire che tipo di formula si può mettere in piedi per portarlo in giallorosso già a gennaio. La pista che porta ad Andrea Petagna ha perso quota: Fonseca non lo considera l’uomo giusto per il suo gioco. Resta nella lista il 'solito' Mariano Diaz e anche Moise Kean. E a gennaio potrebbero lasciare la Roma anche uno tra Perotti e Pastore, nel caso in cui dovessero arrivare delle offerte allettanti.

(gasport)