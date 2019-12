MELLI, AGRESTI: “Fin qui a Fonseca do un bel 7” - LEGGERI: “La Roma deve obbligatoriamente vincere a Firenze”

La Roma si prepara a scendere in campo per l'ultima volta nel 2019 e lo farà domani al "Franchi" contro la Fiorentina col dubbio legato alla presenza di Smalling: "Credo ci sarà", spera Carlo Zampa. "La Roma non ha mai incantato, non gioca bene, ma è molto pragmatica. Se sta dove sta è perché ha meritato tutto", sostiene Furio Focolari.

Chiosa Alessandro Austini su Florenzi: "Se dovesse giocare titolare domani, sarebbe una notizia".

Io credo che la Roma debba essere chiara con Florenzi. Lui vuole giocarsi le carte per l’Europeo e quindi deve sapere se è un titolare o meno, perché se poi decide di rimanere a gennaio e continua a non giocare ci rimetterebbe solo lui. A Fonseca do un bel 7 perché si è adattato subito al calcio italiano e soprattutto sta ottenendo risultati, anche se ci aspettavamo un calcio più spettacolare dalla Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Nessun giocatore puó pretendere se è titolare o meno, peró Florenzi ha il diritto di sapere se c’è una chiusura totale nei suoi confronti o meno. Fonseca? Per me sta facendo molto bene (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A Firenze gara complicata, che arriva al termine di un ciclo di partite molto dispendioso, ma la Roma ritrova Mancini-Smalling, sulla carta una garanzia sul piano difensivo. Vincere con i viola vorrebbe dire ultimare quasi un girone di campionato con una media punti da vertice (CHECCO ODDO CASANO, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 la storia continua)

Fonseca è un allenatore che ha dimostrato di avere le idee chiare, inoltre ha ridato nuova vita ad alcuni giocatori quindi questo dimostra che non trascura niente. È chiaro peró che noi ci aspettiamo dalla Roma qualcosa di più... (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A Firenze la Roma deve obbligatoriamente conquistare i tre punti, sfruttando le difficoltà di una squadra che temo faccia la partita della vita, considerata la difficile posizione in classifica dei viola. Una vittoria contro la Fiorentina terrebbe in scia delle big la squadra di Paulo Fonseca (MAX LEGGERI, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 la storia continua)

Fonseca ha avuto un rendimento discreto fin qua: credo che dovrebbe essere più netta l’identità della Roma e la sua autorevolezza, peró questo obiettivo potrebbe raggiungerlo strada facendo. Voto 7 (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’ultima volta che è stata a Firenze non è andata benissimo per la Roma, ci sarà un po’ la voglia di vendicarsi, almeno per i giocatori che c’erano. I giallorossi vivono un ottimo momento a differenza della Fiorentina, quindi ne devono approfittare (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fiorentina-Roma è difficile perché giochi a Firenze contro una squadra ferita perché ha Ribery in tribuna e Chiesa che non la prende mai, ma è una squadra e affrontarla a Firenze sarà difficile. Anche la Roma è una squadra forte e penso ad una partita difficile, ma non impossibile (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tutti gli acquisti del mercato stanno andando bene, le eccezioni sono Kalinic e Spinazzola, dal quale mi aspettavo un rendimento importante. Florenzi titolare? Sarebbe una notizia (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è favorita, ma la squadra deve essere più vogliosa rispetto alla Spal, perché quello visto domenica scorsa non basta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Credo alla presenza di Smalling con la Fiorentina, soprattutto dopo le notizie di oggi. Tante volte vediamo questa differenza di approccio della Roma tra le partite o tra primo e secondo tempo: se gioca sotto ritmo diventa una delle squadre più prevedibili. Se vuoi ambire ad essere una squadra di alto livello devi affrontare tutte le gare con la stessa fame. Florenzi o Spinazzola? Farei giocare il secondo domani sera (CARLO ZAMPA, Nsl Radio, 90.0, Tackle)

La Roma non ti dà mai l'impressione di essere una squadra che macina l'avversario. La Roma non ha mai incantato, non gioca bene, ma è molto pragmatica. Se sta dove sta è perché ha meritato tutto. È una squadra fisica, ma se deve fare risultato lo fa, anche se non giocando bene. Non ha mai rubato nulla, è una squadra tosta, pure se non incanta (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Andando indietro, francamente non ho quasi mai punti di riferimento assoluti sulla Roma. Magari ci sarà, ma non me la ricordo, mi ricordo sempre partite vinte sul filo di lana… (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)