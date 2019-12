Si chiude il 2019 con Friedkin che fa sognare: "Qui per lasciare il segno". Mkhitaryan sicuro: "Con Fonseca arriveranno grandi risultati". Pastore: "Mai pensato di andarmene"

Si chiude con il botto il 2019. Friedkin sembrerebbe essere a un passo dal rilevare la Roma e, nonostante manchi ancora l'accordo definitivo, atteso per metà gennaio, il suo futuro sbarco nella capitale fa già sognare i tifosi. Il magnate texano avrebbe rivelato ai suoi amici di voler investire in Italia per lasciare il segno e costruire quindi una squadra vincente. Difficile che il cambio di vertice possa produrre i suoi effetti già per la sessione di mercato di gennaio, più probabile che ciò possa avvenire in estate. Per il vice-Dzeko, oltre ai soliti nomi, torna di moda Mertens, ma si fa largo anche l'idea Piatek. Si allontana invece l’ipotesi Kean di cui ha parlato il suo procuratore Raiola: "Ho una pila di richieste per lui, ma l’Everton non ha intenzione di cederlo".

Tornando sulla questione riguardante la trattativa tra Friedkin e Pallotta, secondo una fonte qualificata, si potrebbe giungere a un accordo non appena si avranno conferme per il nuovo stadio. E a tal proposito sembra che Unicredit abbia già accettato la proposta di Radovan Vitek per l'acquisto delle tre società immobiliari sotto il controllo della famiglia Parnasi tra cui Eurnova, proprietaria dei terreni di Tor di Valle.

Intanto la squadra ha svolto a Trigoria l'ultimo allenamento dell'anno a cui ha partecipato anche Mkhitaryan il quale, in un'intervista rilasciata ai media armeni, ha dichiarato: "Con Fonseca arriveranno grandi risultati. Dobbiamo entrare tra le prime quattro e fare sicuramente il massimo in Europa League". Del tecnico lusitano ne ha parlato anche Pastore: "Siamo a sette punti dal primo posto e tutto può essere raggiunto. Fonseca ci ha convinto che tutto deve essere combattuto fino alla fine. Questa è la mentalità". Poi ha specificato: "In Italia hanno tradotto male l’intervista rilasciata alla tv francese. Sto bene a Roma e non ho mai pensato di andarmene". Infine visite di controllo a Villa Stuart per Santon e Cristante che hanno certificato il buon avanzamento dello stato di guarigione.

