Calciomercato Roma, sondaggio per Piatek: gradimento del calciatore per l'opzione giallorossa

Manca sempre meno all'inizio della sessione invernale di calciomercato, e la Roma è sempre alla ricerca di un vice-Dzeko. Stando a quanto riportato in un tweet da Nicolò Schira, de La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero sondato il terreno con il Milan per Christoph Piatek, chiuso dall'arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Il polacco preferirebbe giocarsi le sue carte a Milano, ma non avrebbe chiuso la porta ai giallorossi che rappresentano un'opzione gradita per l'attaccante ex Genoa.

