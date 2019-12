PETRUZZI: "I tifosi rivedono in Pellegrini il prototipo del giocatore bandiera" - PRUZZO: "Fossi la Roma andrei a Parigi a prendere Cavani"

Ultimo dell'anno con i primi pensieri di Friedkin estrapolate dai quotidiani. "Uno che spende tutti questi soldi non posso pensare che non voglia costruire una squadra competitiva" è il pensiero di Fernando Orsi. "Il gruppo Friedkin pensa ci sia un potenziale non sfruttato da Pallotta, quella forza è nel seguito, nella gente" aggiunge Alessandro Austini.

Sul possibile addio ad Under per accogliere Politano, Alvaro Moretti dice: "Dove si firma? Politano è di grandissima affidabilità".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Spero che Friedkin prenda la Roma con l'intenzione di gestire la società in modo diverso da Pallotta: uno che spende tutti questi soldi non posso pensare che non voglia costruire una squadra competitiva. Under? Non ha mai convinto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Friedkin non può e non vuole ancora uscire direttamente allo scoperto. L'interesse per Roma è reale, personale e familiare. E' un interesse a 360° con Friedkin che vuole essere più presente della gestione Pallotta. L'intenzione è fare un investimento duraturo. Scambio Under-Politano? Dove si firma? Politano è di grandissima affidabilità (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi auguro che quando Friedkin parlerà ufficialmente i toni siano diversi perché se quando ancora non l’ha comprata parla di scudetto e Champions League…Se c’è un modo sbagliato per iniziare è questo, a Pallotta ancora fanno scontare le sue prime dichiarazioni. Il gruppo Friedkin pensa ci sia un potenziale non sfruttato da Pallotta, quella forza è nel seguito, nella gente (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per dare un segnale a tutto l'ambiente Roma andrei a Parigi, staccherei un assegno e prenderei Cavani. Serve un'operazione di questo genere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Friedkin? Dobbiamo andare cauti, già leggo notizie di mercato... (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sui dati di fatto non si può discutere: i trofei non vinti, il valore acquisito negli anni. Solo l'avventura per la Champions del 2018 io non la cambierei per nessuna Supercoppa Italiana, che ha vinto anche il Milan di Montella. Ho vissuto 7 delle 9 coppe Italia vinte dalla Roma, tutte insieme non mi hanno dato quello che ho vissuto con quel percorso europeo di due anni fa (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

A me piace sottolineare come il calcio sia cambiato. I tifosi devono affezionarsi a un calciatore e i tifosi della Roma sono abituati ad affezionarsi ai grandi giocatori. In Pellegrini rivedono il prototipo del giocatore bandiera (FABIO PETRUZZI, Nsl Radio, 90.0, Tackle)

Pallotta ha dato alla Roma un volto diverso, da un bene di famiglia è diventata un asset interessante dal punto di vista finanziario. Però tutto questo si è mal coniugato con la vicinanza alle richieste della piazza, che voleva un Presidente che si facesse vedere, di riferimento. Nel 2020 mi auguro che la squadra non sia smembrata, bisogna dare continuità al progetto che sta nascendo grazie ai giovani in prospettiva (ROBERTO BARNABAI, Nsl Radio, 90.0, Tackle)

Nei primi giorni di gennaio si farà la diligence finale, quindi al 99% Friedkin sarà il nuovo proprietario della Roma. Pallotta era destinato a una parabola discendente, negli ultimi due anni sembrava avesse perso entusiasmo e voglia. (ANDREA PUGLIESE, Nsl Radio, 90.0, Tackle)