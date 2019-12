Il possibile trasferimento di Juan Jesus al Bologna sembra essere sfumato. Il club emiliano avrebbe voluto ingaggiare in prestito il centrale brasiliano per rinforzare la linea difensiva di Mihajlovic. La trattativa si è arenata in seguito al rifiuto della Roma di contribuire a pagare parte dell'ingaggio del giocatore.

(Il Resto del Carlino)