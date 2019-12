Calciomercato Roma: Genoa interessato a Perotti. Ci sarebbe però il problema dell'ingaggio troppo alto

Il mercato invernale sta per iniziare e la Roma spera di chiudere alcuni colpi per rinforzare la rosa di mister Fonseca. Prima di comprare però i giallorossi devono vendere. Proprio in uscita si parla di un possibile interesse del Genoa per Diego Perotti, che potrebbe provare a chiudere l'affare il prima possibile per rafforzare la squadra che sta lottando per non retrocedere. Il problema per chiudere l'affare riguarderebbe però l'ingaggio dell'argentino, che è di 3 milioni di euro e sarebbe troppo per le casse della squadra di Preziosi.

(Secolo XIX)