Glossario Romanista 2019

Il 2019 è stato funesto ma si è chiuso aprendo alla speranza. E allora che questo bisesto sia il tuo anno, Amore mio...Quanto me freghi ancora, pure a 93 anni.

BALDI

Baldini/Baldissoni. Otto anni di fuffa a mazzetti. Che i riBaldi sian scacciati dal tempio. E a mai più rivederci. Go on Dan, primo atto spending review sulla protervia immotivata di snob che hanno provato ad insegnarci la vita.

CONTE

Ci hai sputtanati con Veltroni, ci hai rifiutati per i bauscioni. Della Roma potemo parlá male noi, al limite. Non i furastieri. Che peste (calcistica) ti colga.

DE ROSSI

Le lacrime piú calde mai piante. L’acqua che c’hai fatto prende. Tracce su pelle.

EDIN

Lui, Dzeko, il miglior acquisto del Decennio. “E se non sarai te, vorrá di’ che semo noi”. (Autocit.)

FONSECA

Lui, mister Paulo, la miglior cosa che ci sia successa.

GASPERINI

Sta bene a Bergamo. Centomila segnati e duecentomila subiti, noi siamo avanti. Il portoghese ha trovato equilibrio. Ci vediamo su per i punti de settembre. Salutace Bangsbo.

HOME KIT

La chiamano così, una delle maglie più amate dalla gente della nostra Storia recente. Alla fine guarda se sti fulmini ce li ricorderemo.

IRRATI

Dopo Bergamo e Roma-Inter, lo scandalo con Fazio a Udine. Chi dimentica é complice.

JAMES JIM

Quello che veniva a Siena senza passà pe Roma, che si vantava di va far chiudere posti di lavoro. Quello dei gilet de terza mano e delle barriere. Ti ricorderemo per quel tuffo in piscina. Purtroppo non era vuota, come per Frey.

KOLAROV

Impossibile amarti, più o meno come sostituirti.

LORENZO

Il solco è tracciato. Serio e mai ruffiano, nato adulto. Grazie per farci fare sempre bella figura. Pellegrini a vita.

MAREGA

Poteva esse Monchi e invece è questo carneade. Stupefacentemente recuperato per quella partita che ci ha scoperchiati. Ogni tanto me la riguardo. Inaccettabile che non se ne parli ogni giorno tre ore al giorno.

NZONZI

Paolo Maldini non ha vinto il Mondiale e lui sì. Venuto a farci pesare le sue presenze nei minuti di recupero, sta alla Roma come uno stronzo su un cuscino di broccato. Foglio di via.

OBIETTIVI

Friedkin. Rimetti lo stemma di prima e comprace Mbappe. Nel frattempo scudo e una coppa a scelta. Bene.

PETRACHI

Più lo raccontano insopportabile più lo amo. Pochi mesi di percorso quasi netto. Che siano i fatti a contare, non i bicchieri di Capello con Mexes e la Mazda. Trattace male a tutti che semo dei miserabili, per anni appresso a ste cialtronate.

QATAR

Nel sogno c’era Dan che calava 800, poi non esisteva come Mick e Muck con Fioranelli, che se leva la maschera e compariva Al Thani.

RANIERI

Amici per sempre sir Ranieri e sor Claudio.

SMALLING

La foto con le chiavi di Roma in mano no vabbè. Scusa per aver dubitato, gigante d’ebano sei tutto.

TOTTI

La conferenza della discordia, l’addio pubblico piú fragoroso che si ricordi. Totti in esilio da casa sua resta una vergogna indelebile. L’unico trofeo da esporre in bacheca della gestione del consorzio.

UNDER

Cerca de svejatte che servi come er pane turchetto, che lo vedi che poi la gente si storce.

VERETOUT

Il silenziatore quando te fischiano na botta. Ti lascia un buco in testa e chiude la porta. Scegliemo solo se è più Tommasi o più Zanetti e vai cor tango.

WOMEN

Io non me ne intendo, ma dicono che ce n’è. E quindi buon 2020 alle Femmine giallorosse. Hai visto mai, dovesse anná male.

XAMAMINA

Per i viaggi che ci aspettano. Per i vuoti d’aria. Per i voli che ricordo e quelli che faremo. Riportamise sta coppa da Danzica. Buon viaggio romanisti.

YANGA MBINWA

Perchè sì. A prescinde dall’anno.

ZANIOLO

Perché io mo famo che te credo. Ma se la baci e te ne vai sei come cento Lionello.

