Florenzi si allontana da Firenze dopo l'esonero di Montella. Sul mercato in entrata si valuta Veltman dell'Ajax. Pastore: "Un ritorno in Francia? Mai dire mai nel calcio"

La Roma si gode le vacanze dopo la vittoria di venerdì sera sulla Fiorentina. I giallorossi quest'anno possono contare su un elemento di valore in più: Paulo Fonseca. Il portoghese ha conquistato tutti, da giocatori a società, trasformando la squadra, che con lui in panchina ha realizzato 22 punti nelle ultime 9 partite con 21 gol fatti e solo 7 subiti.

Argomento privilegiato in queste giornate è però il calciomercato. Si affievoliscono le voci che parlavano di una possibile partenza di Florenzi per Firenze, a causa dell'esonero di Vincenzo Montella. Sempre in uscita, nonostante l'allontanamento dalla rosa del Galatasaray, Steven Nzonzi sembra avere molto mercato in alcuni club europei; tra questi ci sarebbe anche l'Everton di Ancelotti interessato al centrocampista.

Pastore ha rilasciato un'intervista a Téléfoot, programma di calcio francese, in cui ha parlato del suo passato in Francia, in particolare al PSG, ma soprattutto del suo futuro. "Un ritorno in Francia? - dice il centrocampista argentino - Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra. Ci sono tanti club interessanti, che è una società storica. Ma al Marsiglia mai"

