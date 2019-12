Roma, la beata gioventù

Le esultanze dei calciatori dopo i gol giallorossi nella sfida di venerdì sera vinta dalla Roma contro la Fiorentina per 1-4 non sono state gli ultimi festeggiamenti della serata per il successo portato a casa dagli uomini di Fonseca. L'euforia è continuata anche in un'area di servizio a Montepulciano, dove la squadra è stata festeggiata da un gruppo di sostenitori di ritorno dalla trasferta.

L'intesa tra Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini è evidente: da quando in estate il classe '96 si è mosso personalmente per convincere il bosniaco a rimanere alla Roma, i due hanno dimostrato di essere i protagonisti della risalita giallorossa, con Pellegrini che fa da amuleto. Da quando è rientrato dopo l'infortunio la Roma ha ottenuto 13 punti in 5 gare. Gli uomini di Fonseca hanno poi accumulato ben 11 punti in più di quanti ne avessero messi da parte quelli di Di Francesco allo stesso punto della scorsa stagione.

Aleksandar Kolarov, poi, ha ricevuto incarico direttamente da James Pallotta di prendere sotto la sua ala protettiva Nicolò Zaniolo, che in questa stagione ha già eguagliato il proprio record personale di reti e collezionato 22 presenze su 23 gare stagionali.

La Roma deve tenersi stretta i suoi talenti: per quanto riguarda Pellegrini l'obiettivo è quello di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 rimuovendo la clausola da 30 milioni. Già blindato fino al 2024, invece, Zaniolo, dal quale vanno però tenuti lontani i corteggiamenti delle big.

(Il Messaggero)