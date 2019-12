La Roma scopre che il futuro è adesso

Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Amadou Diawara: un totale di 65 anni in 3 ma anche di 247 presenze in Serie A e 24 gol. I tre sono impiegati da Fonseca in un 4-2-3-1, ma la grande duttilità di ognuno permetterebbe loro di trovarsi a proprio agio anche in un 4-3-3. Nella gara contro la Fiorentina hanno confermato la propria crescita esponenziale: Diawara ha realizzato una percentuale di passaggi riusciti dell'85.5%, 11 palloni recuperati e 3 anticipi.

89.5% dei passaggi completati per Pellegrini, che ha messo a segno una rete e mandato a destinazione 9 passaggi su 13 nella trequarti avversaria. Per Zaniolo un gol, un assist, 5 dribbling riusciti su 6 tentati, 81% dei passaggi completati e 6 falli subiti.

(Corsera)