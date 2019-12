Sulla fascia spunta Veltman

Partendo dal presupposto che la Roma deve sempre tenere un occhio attento al monte ingaggi, la sessione di calciomercato invernale si avvicina e Petrachi sta pensando a come poter regalare a Paulo Fonseca una rosa rinforzata. Per il vice-Dzeko restano in auge i nomi di Andrea Pinamonti e Mariano Diaz: il primo potrebbe effettivamente lasciare il Genoa già a gennaio, il secondo è fuori dai progetti di Zidane per il Real Madrid. Perdono quota le ipotesi Kean e Petagna, che non convincono ds ed allenatore.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro resta da capire se uno tra Zappacosta, Florenzi e Santon farà le valigie: piace molto Timothy Castagne dell'Atalanta, che però costa caro. Lo stesso dicasi per Hans Hateboer, anche lui alla corte di Gasperini. In alternativa spunta il nome di Joel Veltman, 27enne dell'Ajax che può fare anche il centrale.

(Corsport)