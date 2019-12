Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche l’Everton di Ancelotti pensa a Nzonzi

Dopo appena sei mesi dal suo trasferimento al Galatasaray, l’esperienza di Steven Nzonzi in Turchia potrebbe essere giunta al capolinea: il club di Istanbul infatti pare sia propenso a interrompere il periodo di prestito già a gennaio dopo gli ultimi episodi che lo hanno coinvolto, ovvero l’allontanamento dalla rosa a tempo indeterminato per motivi disciplinari.

Nzonzi potrebbe però essere solo di passaggio nella Capitale perché oltre al Lione di Garcia, come riferiscono i media turchi, il classe 1988 sarebbe stato richiesto da Carlo Ancelotti appena insediatosi sulla panchina dell’Everton. I Toffees hanno già chiesto informazioni sul giocatore e a breve potrebbe aprirsi la trattativa per il suo trasferimento in Inghilterra.

(hurriyet.com.tr)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE