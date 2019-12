Calciomercato Roma: l’esonero di Montella allontana Florenzi dalla Fiorentina

Adesso non è così scontato che Alessandro Florenzi lasci i colori giallorossi già a gennaio. Dopo tre partite consecutive da titolare, il capitano romanista sembra essersi ripreso la Roma, sebbene ancora non abbia parlato con l'allenatore Fonseca del suo futuro. Fino a qualche giorno fa il suo nome era stato accostato insistentemente alla Fiorentina ma, come riferisce il quotidiano sportivo oggi in edicola, l'esonero di Vincenzo Montella potrebbe aver allontanato Florenzi dalla Viola. Su di lui rimangono Manchester United ed Everton, ma il 24 giallorosso non vorrebbe prendere in considerazione un eventuale trasferimento all'estero e per restare a Roma felicemente gli basterebbero una ventina di presenze nel 2020 tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

(corsport)