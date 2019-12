Chiuso in bellezza il 2019. Squadra in vacanza… tranne Zappacosta, niente di grave per Pellegrini. Pau Lopez: "Euro 2020? Prima do il massimo nella Roma"

4 gol e dominio assoluto per chiudere l'anno in bellezza Dopo il successo con la Fiorentina (costato la panchina a Montella), c'è stato il rompete le righe: alcuni componenti della rosa sono già partiti per le vacanze natalizie e si ritroveranno nel giorno della ripresa degli allenamenti. C'è chi invece, come Zappacosta, ha preferito rimanere a Trigoria e proseguire il lavoro di recupero dall'infortunio (lo scorso 4 ottobre ha patito la rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro).

Sospiro di sollievo per Lorenzo Pellegrini, uscito ieri dal campo zoppicante per un problema al piede destro, lo stesso operato tre mesi fa: per lui niente di grave. Di questa prima parte di stagione ne ha parlato Pau Lopez: "La Roma ha perso due giocatori importanti come Totti e De Rossi, ma la squadra sta migliorando di partita in partita".

Anche la Roma Primavera segue le orme della prima squadra. I ragazzi di Alberto De Rossi si sono imposti per 5-1 sul Cagliari, portandosi in tal modo al terzo posto in classifica insieme all'Inter.

