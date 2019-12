AUSTINI: "Alla Roma non manca nulla per il terzo posto" - PRUZZO: "Il merito va a Fonseca" - PARISI: "I giocatori sono catturati dalle idee del mister"

Dopo il successo arrivato sul campo della Fiorentina con una prestazione quasi perfetta, sulle frequenze dell'etere romano si tessono le lodi del tecnico e della squadra giallorossa. "Il merito va a Fonseca che, dopo essere partito male, ha alzato il livello della Roma: ho visto una squadra concentrata che ha fatto il suo compito" dice Roberto Pruzzo, "La prestazione del Franchi ci ha dato l'idea della solidità della Roma. Le qualità dei giocatori hanno fatto la differenza" gli fa eco Roberto Renga. Per Alessandro Austini i giallorossi hanno tutte le possibilità per ambire al terzo posto: "Alla Roma non manca nulla per lottare per il terzo posto, non ha nulla in meno della Lazio".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

____

Non bisogna guardare la classifica, devono giocare ancora tutte le altre. La prestazione del Franchi ci ha dato l'idea della solidità della Roma. Le qualità dei giocatori hanno fatto la differenza. Il gol di Dzeko nasce da una delle azioni più belle dell'anno (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ieri ha Firenze ho visto la Roma più bella, per la prima volta c'è stata continuità. Il futuro di questa squadra è rappresentato da Zaniolo e Pellegrini. Anche Florenzi ha giocato una partita convincente, vorrei capire cosa sia successo con Fonseca (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ieri la differenza tra le due squadre in campo era evidente, il merito va alla Roma che ha giocato con determinazione e qualità. Il merito va a Fonseca che, dopo essere partito male, ha alzato il livello della Roma: ho visto una squadra concentrata che ha fatto il suo compito (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Pellegrini e Zaniolo? La storia ci dice che negli ultimi anni Pallotta si è sempre venduto i migliori. Staremo a vedere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha un'identità solida e chiara e il merito è di Fonseca. La rosa ha giocatori di qualità e il mister sta costruendo una macchina che procede con i giri giusti e nonostante le difficoltà iniziali ha preso la carreggiata giusta. Sì vede che i giocatori sono catturati dalle idee del mister e l'esempio è Pellegrini: la sua crescita continua è impressionante ed è grande merito del mister (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Alla Roma non manca nulla per lottare per il terzo posto, non ha nulla in meno della Lazio. In questo momento vedo giallorossi e biancocelesti lanciati per il terzo gradino del podio. Attualmente non so chi se lo meriterebbe di più (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)